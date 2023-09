Funzionano le campagne per il sangue, in aumento le donazioni

Un incremento del numeri dei donatori di sangue ha permesso, grazie a un aumento di 400 sacche da aprile a luglio, di garantire l'autosufficienza anche nei mesi estivi offrendo una maggiore tranquillità rispetto agli anni scorsi. È uno dei risultati più tangibili delle due campagne per la donazione di sangue promosse su Facebook e Instagram da Regione Liguria, che hanno avuto come protagonisti l'attrice Carla Signoris e lo "spider Man" Matteo Villardita e hanno raggiunto quasi 4 milioni d persone per oltre 7,4 milioni di visualizzazioni. L'altro aspetto positivo riguarda la raccolta di plasma.

"Questi numeri dimostrano che le nostre campagne non solo sono apprezzate dagli utenti - sottolinea Angelo Gratarola assessore alla sanità di Regione Liguria - ma portano anche a risultati concreti. L'incremento delle donazioni è un modo per salvare delle vite e ci si arriva anche con l'informazione e con messaggi semplici e diretti, divertenti e mirati, come abbiamo fatto in queste campagne".

"Nel periodo della pandemia - aggiunge Filippo Ansaldi, Direttore Generale di Alisa - abbiamo visto calare in modo preoccupante la raccolta di sangue e plasma e anche per questa ragione, abbiamo deciso di investire in modo significativo nella comunicazione per invertire la rotta".

La ricaduta sulle donazioni è stata molto concreta. "La campagna estiva è andata bene - ha ricordato Vanessa Agostini, direttrice di Medicina trasfusionale del San Martino e direttore Centro regionale sangue Liguria - abbiamo avuto nel periodo da aprile a luglio 2023 quattrocento unità in più circa donate rispetto allo stesso periodo del 2022, un dato ottimo che ci ha garantito il soddisfacimento di tutte le richieste su tutto il territorio regionale, e che ha visto un trend positivo anche nella donazione di plasma. Ora abbiamo necessità di consolidare questo dato, di mantenerlo. Speriamo di poter continuare la sensibilizzazione sui più giovani ma anche sulle donne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA