Incassi Casinò Sanremo, ad agosto record ultimi dieci anni

E' stato un agosto da record per il Casinò di Sanremo, che ha incassato 5,9 milioni di euro (più 10 per cento rispetto al 2022), un risultato che non si riscontrava dallo stesso periodo del 2013. I giochi tradizionali, nello specifico, hanno introitato circa 1,5 milioni con l'exploit della roulette francese (più 26 per cento rispetto al 2022) mentre le slot sono volate a quota 4,35 milioni, con un incremento del 9 per cento. Il progressivo degli incassi da inizio anno supera i 35 milioni (per un più 27,5 per cento). Record di incassi ma anche di vincite, soprattutto in sala slot dove da inizio 2023 il montepremi erogato ha superato 6,5 milioni (costituito da premi superiori a 5.000 euro).

"Le nostre sale sono state gremite anche nel mese di agosto - afferma il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo - ospitando vacanzieri provenienti da tutta Italia, dall'Europa e in particolare dalla vicina Francia. Abbiamo registrato più di 26mila presenze, che hanno portato il computo annuale a superare le 142.000 unità. Numerosi anche i pokeristi iscritti ai tornei".



