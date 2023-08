Prete scomparso nel savonese, ritrovato in ospedale francese

E' stato ritrovato in un ospedale francese don Italo Arrigoni, 67 anni, parroco di Arnasco, Onzo e Vendone (Savona), la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 25 agosto. L'uomo era partito il 22 agosto, spiegando di voler trascorrere qualche giorno in montagna. Era atteso per celebrare messa il 25 agosto ma non si era presentato, e da allora né i parrocchiani né i familiari o la Curia avevano più ricevuto sue notizie. Il vicario aveva quindi denunciato la scomparsa del sacerdote.

Nel corso delle indagini i carabinieri avevano trovato il cellulare e i documenti dell'uomo nella sua abitazione. Alcune telecamere avevano registrato il passaggio della sua auto ad Albenga, dove la vettura era stata ritrovata. Era emerso che il sacerdote aveva preso un treno per la Francia. E proprio lì lo hanno trovato i carabinieri, incosciente in ospedale in seguito a un incidente: era precipitato da diversi metri di altezza su una scogliera, riportando fratture multiple. Non avendo con sé cellulare né documenti era stato finora impossibile risalire alla sua identità e di conseguenza comunicare ai parenti la sua situazione. "Un grazie speciale ai carabinieri di Villanova d'Albenga e al loro comandante Giovanni Licciardello - dicono dalla curia -, che hanno permesso una conclusione lieta dell'accaduto".



