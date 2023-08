Il Principato di Seborga "batte" anche le banconote

Vale tre "luigini" (circa 15 euro) ed è stata svelata in serata la prima banconota del Principato di Seborga. La presentazione è avvenuta a margine dei festeggiamenti di San Bernardo, che coincidono con la Festa nazionale del Principato, nel piccolo centro dell'entroterra di Bordighera.

A realizzarla è stato il grafico slovacco Matej Gábriš. "Sono molto fiera di questa bellissima banconota, in tutto e per tutto simile a quelle in circolazione in quanto a design, fattura e caratteristiche di sicurezza anticontraffazione - ha affermato la principessa Nina Dobler, che ha prestato il proprio volto per il design della cartamoneta -. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine e i miei più sentiti ringraziamenti a Gábriš per l'impegno. Si tratta di un vero capolavoro che riflette l'amore e la cura che ha messo in ogni dettaglio".

La banconota, che ovviamente ha valore simbolico, rappresenta una novità assoluta, in quanto finora erano esistiti soltanto le monete in metallo, i "luigini". Il progetto di sviluppo della banconota è stato supervisionato dal Consigliere della Corona per le Finanze e per le Comunicazioni Luca Pagani.



