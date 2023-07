Gabbiadini saluta la Samp e va a Dubai, ceduto all'Al Nasr

Manolo Gabbiadini saluta la Sampdoria e si trasferisce a Dubai. Ha raggiunto un accordo con l'Al Nasr Dubai, per lui un triennale da 3 milioni netti a stagione. Nei prossimi giorni visite mediche e firma per il 31enne attaccante. Il club ligure lo lascia partire senza chiedere un indennizzo per il suo cartellino, ma risparmierà quasi 9 milioni lordi visto che Gabbiadini aveva ancora tre anni di contratto con i blucerchiati.

Termina così la sua seconda esperienza alla Samp. La prima fu dal 2013 a gennaio 2015 quando fu ceduto al Napoli, la successiva incominciò nel gennaio 2019 quando fu acquistato dal Southampton. Con la maglia dei liguri ha collezionato 166 presenze e 46 gol: un addio che era nell'aria visto il suo ingaggio importante per le casse doriane e adesso la dirigenza si metterà al lavoro per cercare un sostituto.

Intanto in difesa ritorna, visto che avevo giocato con la Samp nel 2017-18, il centrale Gian Marco Ferrari, classe 92'. Per lui pronto un triennale



