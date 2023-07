Per il porto di Vado Ligure 9,5 mln da ministero Agricoltura

Un finanziamento a fondo perduto di 9,5 milioni di euro dal ministero dell'Agricoltura per il porto di Vado ligure. La cifra ottenuta dall'Autorità di sistema del Mar ligure occidentale servirà per realizzare, in 24 mesi, un programma di investimenti rivolto a sviluppare la logistica agroalimentare tramite il potenziamento e l'automatizzazione del parco ferroviario nel bacino portuale di Vado Ligure e lo sviluppo della nuova infrastruttura digitale dell'attuale Varco Faro.

"Gli interventi avranno un impatto diretto sugli obiettivi Dnsh (Do no significant harm - Non arrecare un danno significativo) di mitigazione dei cambiamenti climatici - spiega una nota dell'Adsp - tramite la digitalizzazione e il potenziamento dei binari e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento tramite l'automazione e modifica del piano del ferro".

Nel dettaglio, il porto di Vado Ligure implementerà nuove tecnologie per il controllo e la gestione del parco ferroviario ottimizzando la programmazione dei flussi dei treni in entrata e in uscita dal porto e riducendo i tempi di sosta dei container reefer a bordo dei convogli senza alimentazione.

Verrà implementato un sistema per tracciare la movimentazione dei container e trasmettere i dati agli enti di controllo e sarà anche realizzato un secondo varco stradale automatizzato per l'accesso al porto.



