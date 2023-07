Torna nel centro storico 'Jazz in the caruggi'

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Torna 'Jazz in the Caruggi' da martedì 4 a domenica 9 luglio. Confermata la formula, che consiste nel portare i migliori interpreti della musica jazz a suonare negli scorci più caratteristici del centro storico accompagnati dalle esibizioni di live painting del collettivo di artisti Pepita Ramone. "La formula di Jazz in the Caruggi si è dimostrata vincente e apprezzata da un pubblico - ha detto l'assessore al Commercio Paola Bordilli -. Occupare in maniera sana e culturale vie e piazze è la soluzione vincente".

"Confesercenti e Assoartisti sono orgogliosi di presentare Jazz in the Caruggi - ha sottolineato Andrea Artioli, coordinatore di Assoartisti e direttore artistico dell'evento -. La manifestazione, con il sostegno del Comune di Genova nell'ambito del Piano integratoCaruggi, si rivolge soprattutto ai più giovani con musica di qualità e bere sostenibile. E giovani di talento sono anche molti dei musicisti che avranno l'occasione di suonare accanto a jazzisti affermati". "Mocktail" significa "falso cocktail" - spiega Luca Parcelli, barman e docente Fiepet Lab Confesercenti -. Sia come Fiepet Confesercenti che come professionisti siamo promotori del "mocktail" da diversi anni per sensibilizzare avventori e locali". A introdurre i musicisti sarà ogni sera Guido Festinese, docente del Conservatorio Paganini. Il giornalista Marco Benvenuto presenta piatti e bevande che saranno serviti dai bar. La musica inizierà martedì 4 luglio in piazza Pollaiuoli, dove saranno di scena i Carujazz - Simone Bergamaschi alla tromba, Francesco Negri al piano, Andrea Di Bella al basso elettrico e Emiliano Matera alla batteria. Mercoledì 5 luglio, piazza Pollaiuoli, Magioncalda Trio con il giovanissimo chitarrista Simone Magioncalda, classe 2006 con il contrabassista Attilio Zanchi e il batterista Rodolfo Cervetto. Giovedì 6 luglio, in piazza degli Embriaci, omaggio a Joni Mitchell dai Travelogue. Il 7 luglio piazza delle Vigne, il Paganetto Trio con Andrea Paganetto alla tromba, Maurizio Brunod alla chitarra e Marco Bellafiore al contrabbasso; sabato 8, piazza Negri, il duo Andrea Pozza e Alberto Gurrisi e domenica 9 luglio piazza dei Giustiniani, il Casati Quintet. (ANSA).