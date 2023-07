Lunedì scattano a Genova nuovi divieti antialcol

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Nuovi divieti in tutta Genova per la vendita e il consumo di bevande alcoliche. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta degli assessori alla Sicurezza Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli. I nuovi divieti scatteranno lunedì 3 luglio e saranno validi fino al 30 settembre. Lo scopo dell'ordinanza è quello di "assicurare una serena e civile convivenza e tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici", dopo i numerosi esposti dei cittadini che hanno segnalato episodi sgradevoli causati dall'abuso di alcol.

Una novità, che interessa tutto il territorio comunale, è il divieto dalle 16 alle 8 del giorno successivo di consumo e detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione dei dehors. Inoltre, su tutto il territorio comunale, l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 21 fino alle 6 del giorno successivo.

Inoltre, l'ordinanza proroga, fino al 30 settembre, il divieto dalle 12 alle 8 nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, Sottoripa e zona Canevari in area pubblica e aperta al pubblico, a eccezione dei dehors, di consumo e detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. (ANSA).