Il Pianoforte di Medfhan vince il 56° Premio Andersen

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 10 GIU - La fiaba "Il pianoforte di Mefdhan", di Oriana Fiumicino di Roma, ha vinto la 56/a edizione del Premio Hans Cristian Andersen di Sestri Levante. A decretare la vincitrice la giuria presieduta da Lidia Ravera che sempre nella categoria Adulti ha premiato anche la scrittrice professionista Valentina Petrucci di Grosseto e segnalato la fiaba " La scuola è una cacca" scritta da Alessandro Ricci di Lucca.

Il trofeo Baia delle Favole è andato alla fiaba "Perché i cani si annusano il sedere" di Teresa Maschera di Arco (Tn), per la fiaba in lingua straniera ha vinto il testo di Zara Catriona Nelson di Lucca; vincitore della sezione Illustratori Zaira Puttini di Gemona (UD).

Nella sezione Ragazzi a vincere è stata la fiaba "Se vuoi ti vendo i diritti" della Fondazione CIF di Chiavari mentre per i Bambini il primo premio è andato alla "La sirena ed il fantasma" di Lucia Pia Da Varese di Napoli, segnalata la fiaba "Il super mistero" scritta da Miriam Lepore di Milano.

Infine nella sezione Piccini vittoria per " Un vento bambino" della scuola dell'infanzia di Lozzo Attestino (PD). (ANSA).