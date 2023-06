Nuove difese per proteggere la costa a Chiavari

(ANSA) - CHIAVARI, 09 GIU - Cambia volto il fronte mare di Chiavari. Sono terminati i lavori di realizzazione delle nuove difese a protezione della prima cella, tra la foce del torrente Rupinaro e il bar 4 Archi. I due pennelli perpendicoli alla costa, lunghi circa 140 metri, sono stati costruiti utilizzando i massi che costituivano le dighe parallele e rinforzati con gli scogli proventi dalla Sicilia. La spiaggia è stata oggetto di operazioni di ampliamento e ripascimento, arrivando a 50 metri di lunghezza. L'intervento di riqualificazione del litorale cittadino fino a Preli è stato finanziato da Regione Liguria per 14,5 milioni, grazie alle risorse della Protezione Civile, mentre il costo complessivo per la sistemazione dell'assetto costiero fino alla collina delle Grazie è di 29 milioni.

"I lavori di riposizionamento dei pennelli e di ripascimento della spiaggia emersa e sommersa sono funzionali a proteggere la costa dalle mareggiate e ad evitare l'erosione del litorale. Le lavorazioni riprenderanno in autunno per procedere con i successivi lotti sino a giungere in piazza Gagliardo - spiega il sindaco Federico Messuti - Si tratta di un'opera storica e strategica, con importanti ricadute in ambito turistico. Ad incidere sul futuro e sullo sviluppo della città saranno anche il recupero del parco di Villa Rocca, la messa in sicurezza del torrente Rupinaro, la riqualificazione della piscina del Lido e il nuovo campus scolastico in Colmata". (ANSA).