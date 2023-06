Prende fuoco bombola di acetilene in cantiere, operaio ferito

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere in piazza Adriatico, in Valbisagno. Un operaio, impegnato nei lavori di rifacimento della recinzione dei giardinetti pubblici, è rimasto ustionato a un braccio e a una mano dopo che una bombola di acetilene ha 'sfiammato', ha preso fuoco. L'uomo è stato portato in codice giallo al Villa Scassi dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dovranno mettere in sicurezza la bombola in attesa del raffreddamento. Solo dopo potrà essere spostata e smaltita. (ANSA).