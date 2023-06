Oltre mille bambini aprono in corteo l'Andersen Festival

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Un corteo con oltre mille bambini ha percorso le vie del centro di Sestri Levante (Genova) dando il via all'Andersen Festival che durerà fino al 18 giugno con oltre cento appuntamenti per grandi e bambini. Accompagnati dalla musica della banda cittadina i bambini ed i loro insegnanti hanno raggiunto il cinema Conchiglia accompagnati da giocolieri e funamboli, in testa il neo sindaco Francesco Solinas nella sua prima uscita pubblica accompagnato da Stefano Chioggia direttore pro tempore di Mediaterraneo Servizi partecipata del Comune. Sul sito ufficiale del comune tutti gli orari e gli spettacoli in programma da domani a domenica 18 giugno. (ANSA).