Lista Sansa, istituire Garante anziani e sperimentare cohousing

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Istituire un Garante per la tutela dei diritti e l'incremento del benessere delle persone anziane in Liguria: è la proposta di legge presentata dai consiglieri della Lista Sansa in Consiglio regionale, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi.

La nuova figura, eletta dell'assemblea legislativa ligure e in carica fino al termine della legislatura, avrebbe come scopo principale "vigilare sulla corretta applicazione delle leggi in materia di tutela delle persone anziane, raccogliere segnalazioni e denunce, visitare rsa e ospedali, interloquire con la pubblica amministrazione contribuendo anche ad incrementarne il benessere degli anziani".

"In Liguria il 28,7% della popolazione ha più di 64 anni e gli ultraottantenni sono oltre 80 mila, più dell'intera popolazione di Savona - sottolinea Sansa - Di fronte a questi numeri abbiamo pensato di istituire la figura del garante per le persone anziane perché crediamo che una vera comunità debba garantire diritti e sostegno alle persone di ogni età. Entrando nello specifico pensiamo alla tutela dei diritti di quei 12 mila liguri che vivono nelle Rsa, che numericamente sarebbero il tredicesimo 'Comune' della Regione". La Lista Sansa attraverso una mozione propone di "rendere accessibili nella sanità pubbica le cure e i controlli odontoiatrici e le protesi dentali per la popolazione anziana".

"La figura del Garante è fondamentale per fornire supporto alla popolazione anziana sul tema della digitalizzazione, basti pensare che secondo gli ultimi dati Istat il 67,4% delle persone italiane over 65 non sa usare internet", prospetta Centi.

Per la consigliera Candia "una delle sfide più interessanti che passa per la popolazione anziana, coinvolgendo anche quella più giovane, è il cohousing". Si tratta di nuove forme abitative collaborative nelle quali i residenti partecipano attivamente nella progettazione e nella scelta del proprio vicinato. Perciò la Lista Sansa ha presentato una mozione che sollecita la Regione Liguria a "sperimentare progetti di cohousing tra giovani e anziani in Liguria". (ANSA).