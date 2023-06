S.Margherita Ligure, proseguono interventi sul verde pubblico

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 07 GIU - La sicurezza prima di tutto ma anche il ripristino delle condizioni originali per poter restituire a Santa Margherita Ligure un verde bello, sano e duraturo. Con questi obiettivi l'Amministrazione comunale ha avviato nei giorni scorsi uno degli interventi più articolati e approfonditi degli ultimi decenni sul verde pubblico cittadino.

Un lavoro di potatura, consolidamento, abbattimento e trattamenti affidato - tramite gara - alla ditta esterna Avs, cooperativa agricola, per un valore di circa 60mila euro.

Attualmente le operazioni principali riguardano il taglio delle piante a rischio crollo perché malate. La rimozione totale, radici comprese, di quelle tagliate negli ultimi anni e la messa a dimora di nuove piante in sostituzione di quelle asportate.

Tra queste ci sono anche le palme di Ghiaia, che vengono in questi giorni riposizionate a cornice del lungomare al termine dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione. Nell'elenco degli abbattimenti figurano anche i 22 tigli di corso Rainusso, già individuati da apposite perizie agronomiche, la cui sostituzione è prevista nel progetto di rifacimento del viale (i lavori inizieranno a fine estate). Sono oltre 1.200 le piante coinvolte nell'intervento tra potature e manutenzione e rimozione di vegetazione arborea secca e/o pericolante colpita da parassiti o da eventi meteorologici, oltre ad altri interventi come la pulizia di aree verdi, la potatura di arbusti e di vegetazione infestante. "Molte piante cittadine - hanno detto il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, e la consigliera comunale con incarico al Verde pubblico, Arianna Sturlese -, messe a dimora più di cento anni fa, hanno terminato il loro ciclo vitale o per malattia o per eventi atmosferici. Si tratta di un grande intervento su tutto il territorio con l'obiettivo di sostituire tutte le piante che, nel corso del tempo o in epoca recente, gli agronomi hanno ritenuto malate e quindi potenzialmente a rischio. Daremo continuità al verde pubblico cittadino, senza stravolgimenti, e consegneremo per decenni alle nuove generazioni una Santa Margherita Ligure ancora più sicura e più rigogliosa". (ANSA).