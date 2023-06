Perde il controllo del tir in A7 e finisce in dirupo, grave

Un camion che trasportava caffè è precipitato per circa 15 metri in un dirupo mentre percorreva la autostrada A7 Genova-Milano nei pressi della galleria Campora, tra Busalla e Bolzaneto (Genova). Il conducente è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale con gravi traumi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Secondo le prime informazioni, il camionista sarebbe andato dritto in quel tratto di strada che è caratterizzato da numerose curve. Per l'incidente si registrano due chilometri di coda. (ANSA).