Giunta Ventimiglia, Di Muro premia equamente forze centrodestra

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 07 GIU - Sono cinque gli assessori della nuova Giunta comunale di Ventimiglia, guidata dal sindaco Flavio Di Muro (Lega) che avrà le deleghe a sicurezza, polizia locale, personale, affari generali, servizi legali, partecipazioni, infrastrutture, grandi opere, programmazione europea. Della Giunta fa parte il più votato Marco Agosta (Forza Italia), vicesindaco, con deleghe a commercio, protezione civile, servizi sociali e socio sanitari, scuole e servizi scolastici e politiche abitative, poi ci sono Domenico Calimera (Lega): lavori pubblici, manutenzione, verde pubblico frazioni e cimiteri e Adriano Catalano (FdI): bilancio, tributi, urbanistica, edilizia privata e difesa del suolo, demanio, patrimonio e viabilità. Gli altri due componenti sono Milena Raco (Forza Italia): ambiente igiene e nettezza urbana e ciclo delle acque e Serena Calcopietro (FdI): turismo, manifestazioni, cultura, sport e terra.

Il punto centrale del mandato è la sicurezza legata alla presenza di migranti bloccati alla frontiera dai francesi. "E' un tema prioritario. Abbiamo già iniziato con delle azioni volte al ripristino delle legalità in alcune zone cittadine. Oggi sono in corso azioni di pulizia dell'area antistante la Caritas, domani parleremo di accoglienza. Sarà presentato un protocollo d'intesa volto all'apertura del primo Punto di assistenza diffuso (Pad) al fianco della Caritas". E precisa: "Si tratta di una prima sperimentazione, ma al contempo, se apriamo degli spazi, sono intollerabili situazioni di degrado e inciviltà come avvenuto sempre in quella zona".

E aggiunge: "In questi primi giorni mi sono occupato della macchina comunale, le deleghe contano, ma gli uffici devono lavorare in armonia. Il mio obiettivo poi è di lavorare non solo con la Giunta, ma con tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza". (ANSA).