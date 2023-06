Genova Reloaded, festival cinema con sette opere prime

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Sette opere prime in concorso, i giovani con la sezione Cortocircuito, il pubblico votante e una star del grande cinema come Pierfrancesco Favino. La quarta edizione del Festival cinematografico 'Genova Reloaded' si svolge dal 19 al 25 giugno 2023 a Genova, nelle tre sedi di Circuito sul Mare nei giardini di Sturla, Arena Ducale e cinema Sivori. I direttori artistici Giorgio Viaro e Alessandro Giacobbe hanno selezionato i migliori film italiani dell'anno e organizzato una festa del cinema con 18 ospiti e 15 film in 7 giorni, 3 eventi speciali e 1 concerto. Il festival, prodotto da Alesbet e Circuito Culturale Carignano, è organizzato da Circuito con il sostegno di Academy Two, in collaborazione con Genova Palazzo Ducale, Europa Cinémas - Creative Europa Media, con il patrocinio di Rai Liguria e Regione Liguria. Sponsor del Festival è Camera di Commercio di Genova. L'apertura del festival è affidata a "Un mondo fantastico" di Michele Rovini, girato in Liguria con Andrea Bruschi e Diego Ribon. Il film ha vinto il premio come miglior lungometraggio italiano al Rome Independent Film Festival 2022. Per 'Genova Reloaded' in concorso sette opere prime: "Settembre" di Giulia Louise Steigerwalt, "Amanda" di Carolina Cavalli, , "Spaccaossa", presentato dal regista Vincenzo Pirrotta, "Le voci sole" di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, "L'uomo sulla strada" presentato dal regista Gianluca Mangiasciutti e dal protagonista Lorenzo Richelmy, "Piano piano" presentato dal regista Nicola Prosatore e "Vetro" presentato dal regista Domenico Croce. I film saranno valutati dalla giuria del pubblico e dalla giuria giovani composta da 31 ragazzi dai 18 ai 29 anni. La sezione Corto circuito conta 4 film: "Le otto montagne" di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, "Siccità" di Paolo Virzì, , "Margini" di e con Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti e "Nostalgia" di Mario Martone. Con un evento speciale dedicato a Zero Calcare e l'incontro con Pierfrancesco Favino, 'Genova Reloaded' si chiude il 25 giugno con la premiazione del vincitore e la proiezione de "L'ultima notte di Amore", con cui Favino ha riscosso l'ennesimo successo. (ANSA).