Anche Genova celebra la giornata mondiale degli oceani

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra domani, Acquario di Genova e Ogyre (impegnata nella protezione e salvaguardia del mare) danno il via a una campagna di sensibilizzazione e divulgazione rivolta al pubblico sul tema dell'inquinamento dei mari. Due le iniziative previste per quest'anno: la raccolta di una tonnellata di rifiuti, principalmente plastica, grazie ai pescatori che fanno parte di Ogyre e l'allestimento di un'area all'interno dell'Acquario di Genova, 'Il mare che non vogliamo', che per tutta l'estate porterà all'attenzione dei visitatori il problema dell'inquinamento dei mari e degli oceani. I visitatori dell'Acquario dei Genova potranno essere informati in tempo reale sulla quantità di rifiuti raccolti semplicemente collegandosi con il codice QR alla pagina dedicata alla collaborazione tra Ogyre e Acquario. La vasca 'Il mare che vogliamo' riproduce un piccolo tratto di costa che ospita quasi esclusivamente oggetti di plastica e altri rifiuti che hanno sostituito la flora e la fauna marine. Un messaggio provocatorio per sottolineare il rischio che il pianeta sta correndo se non si riduce la produzione di rifiuti.

Il comune di Bogliasco per celebrare la giornata mondiale degli oceani ospiterà dal 10 all'11 giugno il Posidonia Green Festival. Un evento interamente dedicato al mare, dove la parola chiava sarà sostenibilità. ''Quest'anno ci concentriamo sull'Ocean Decade, sull'Ocean Literacy, sulla Citizen Science e sul ruolo del mare nella lotta al cambiamento climatico - ha detto Edoardo Brodasca direttore creativo e fondatore del Posidonia Green Festival - e per farlo stiamo lavorando per promuovere la consapevolezza e l'azione per proteggere gli oceani''. Per due giorni il pubblico potrà partecipare a laboratori, workshop di surf, conferenze e incontri, oltre a spettacoli teatrali e film. (ANSA).