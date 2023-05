Unica muscolaia d'Italia sbarca a Genova con Slow Fish

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Dall'unica muscolaia d'Italia originaria della Spezia a uno dei più importanti planctologi al mondo, il francese Pierre Mollo, dalle degustazioni dei prodotti ittici regionali con il debutto della Sardegna alle cene sotto le stelle, dal progetto di ripopolamento dei cavallucci marini di Taranto fino ai segreti del brodo 'dashi' giapponese. Saranno alcuni dei protagonisti e dei temi dell'undicesima edizione di 'Slow Fish' in programma da domani al 4 giugno al Porto Antico di Genova sul tema 'Coast to Coast', un modo per sottolineare che mari, oceani e acque interne non sono ecosistemi a sé stanti rispetto a quelli dove si svolge la vita umana.

Previsti oltre 30 incontri, 70 degustazioni e laboratori del gusto, 11 cene tematiche e 35 eventi diffusi in tutta la città.

La manifestazione è organizzata da Slow Food e Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

Avranno luogo attività di educazione ambientale organizzate con l'Acquario di Genova, i forum 'La parola ai pescatori' e gli approfondimenti dello 'Spazio Incontri', laboratori del gusto, le lezioni di 'In cucina con Slow Food' insieme ai cuochi dell'alleanza. Tra le novità l'area 'Masaf' che ospiterà spazi di approfondimento sulla pesca sostenibile. "Slow Fish è la manifestazione simbolo del mondo della pesca - sottolinea Piana - per parlare del mare in chiave di tutela e di risorsa". Il settore in Liguria conta una flotta di 500 barche e oltre 410 imprese ittiche, a cui si aggiungono oltre 80 imprese di allevamento, tra cui l'unica muscolaia italiana, Nadia Maggioncalda, la quale racconterà la sua storia all'inaugurazione.

"Ancora una volta il Comune di Genova sostiene convintamente Slow Fish, che si conferma tra le principali manifestazioni del settore" commenta Bordilli. "È una delle principali manifestazioni di Slow Food - ricorda Buttignol - in cui le politiche alimentari si intrecciano maggiormente con gli aspetti di carattere ambientale, sociale ed economico". (ANSA).