Bucci, l'acqua in canali waterfont è giro boa ma avanti col lavoro

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - "Oggi possiamo dire di aver girato la prima boa, dopo poche ore dall'inizio delle operazioni i nuovi canali sono totalmente allagati, ma dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo". C'è soddisfazione nelle parole del sindaco di Genova Marco Bucci che, assieme al governatore Giovanni Toti e al vice sindaco Pietro Piciocchi ha fatto un sopralluogo nel cantiere del waterfront. "Vedere l'acqua nei canali è un segnale di buon auspicio - ha detto - sia per i genovesi che per quelli che lavorano in questo cantiere". Un intervento che, oltre a dare nuovo ossigeno al salone nautico, che aumenterà la capienza di oltre 300 nuovi posti barca, è un esempio qualificante di rigenerazione urbana.

"Oggi inauguriamo il simbolo di una nuova Liguria, con queste magnifiche torri realizzate da Renzo Piano, i canali d'acqua, il palazzetto dello sport - dice il Toti -, sicuramente un momento davvero importante che ripaga dei tantissimi sforzi fatti il Comune di Genova, Regione Liguria, i tecnici, i soci di questo gigantesco cantiere, il più grande di rigenerazione urbana del nostro Paese, un qualcosa di unico" Nell'area è arrivata su chiatta la gru per il varo del ponte mobile, oltre 230 tonnellate di acciaio, che servirà al passaggio delle barche con un sistema automatico. "Dopo il varo potremo sfilare la parancola del canale, aprendolo definitivamente - ha spiegato Piciocchi - e, nel frattempo verrà demolito il diaframma di ponente. A luglio monteremo il ponte nord e per il Salone Nautico avremo tutta la banchina fruibile e tutta la circolazione pienamente utilizzabile". Intanto da Bucci arrivano rassicurazioni sulla viabilità che in futuro dovrà collegare l'area al Porto Antico e che non coinvolgerà la strada utilizzata per le imprese di Riparazioni Navali. "Pensiamo a un percorso specifico, pedonale e ciclabile - ha detto Bucci - per collegare l'area al Porto Antico senza impattare sulla strada.

Stiamo lavorando a diverse opzioni, da un passaggio sospeso collegato alla sopraelevata all'uso di corso Aurelio Saffi.

L'area industriale, però, va mantenuta e rispettata, perché da lavoro a Genova, e il percorso che stiamo pensando non andrà a impattare su quella strada". (ANSA).