Barnaba, Sono pronto a sostenere Radrizzani per futuro della Samp

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - "Abbiamo lavorato intensamente per sei mesi perché volevamo dare un futuro di livello alla Sampdoria e ai suoi splendidi tifosi. Sono qui come piccolo azionista e se il progetto di Radrizzani sarà importante lo voterò. Nel caso in cui ci fossero problemi siamo pronti e continueremo a monitorare la situazione della Sampdoria. Ripeto, se il club avrà un futuro degno del suo blasone sarò felicissimo, in caso contrario siamo pronti". Lo ha detto all'ingresso di Corte Lambruschini, sede del club blucerchiato, il manager Alessandro Barnaba, ceo del fondo Merlyn Partners che sta partecipando all'assemblea degli azionisti della Sampdoria iniziata alle 18,30. (ANSA).