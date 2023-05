Lite con cacciavite al centro minori non accompagnati, un ferito

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Un minore straniero non accompagnato è rimasto ferito in modo lieve dopo essere stato aggredito da un altro minore all'interno della comunità dove sono ospiti. E' successo questa mattina in passo dell'Acquidotto a Genova.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, intervenute sul posto, uno dei due, di origine albanese, ha colpito più volte alla schiena l'altro giovane, originario della Somalia, con un cacciavite. Una volta sentite le urla è intervenuto uno degli educatori che ha dato l'allarme. Il ferito è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Il cacciavite è stato sequestrato e l'aggressore potrebbe essere denunciato per lesioni aggravate. Ancora da chiarire le cause del litigio e dell'aggressione. (ANSA).