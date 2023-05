Da Regione 145mila euro a Comune Cipressa per difesa della costa

(ANSA) - CIPRESSA, 25 MAG - Un sopralluogo, in vista dell'imminente avvio dei lavori di difesa della costa e, in particolare, ripristino di un tratto della costa che è franato, con realizzazione di accesso diretto in demanio marittimo è stato effettuato stamani dall'assessore regionale a Demanio Marittimo e Urbanistica Marco Scajola accompagnato dai sindaci Filippo Rinaldo Guasco (Cipressa); Pietro Mareri (Costarainera), e Paolo Tornatore (San Lorenzo al mare). L'importo dell'opera è di 145 mila euro. Il contributo di Regione Liguria è stato concesso al Comune di Cipressa attraverso fondi derivanti dai canoni demaniali regionali.

"L'esigenza di intervenire con urgenza con fondi del demanio marittimo - ha detto Scajola - è emersa dopo la presentazione di uno studio finalizzato al completamento e alla riqualificazione paesaggistico-strutturale del percorso ciclopedonale sul mare parallelo alla galleria Cipressa-Costarainera all'interno della quale corre la ciclabile del Parco del Ponente ligure - Ciclovia tirrenica. Il progetto - prosegue Scajola prevede, mediante un accordo tra le amministrazioni di San Lorenzo al Mare, Costarainera e Cipressa, la realizzazione di un percorso alternativo di grande pregio paesaggistico alla lunga galleria di Costarainera utilizzando l'attuale ampio sentiero e il sedime della pre-esistente ferrovia. L'intervento a Cipressa è quindi propedeutico e indispensabile per svolgere tali lavori, anticipando il ripristino di un tratto di difesa costa franato, con la realizzazione di accesso diretto in demanio marittimo".

