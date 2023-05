Per Linea Condivisa Tari in Liguria troppo cara, spendere meglio

"La Liguria resta indietro dal punto di vista della raccolta differenziata e registra il più alto costo pro capite relativo al ciclo di gestione dei rifiuti.

I cittadini di Genova si trovano a pagare la Tari più cara d'Italia. In media nel 2022 una famiglia ligure ha pagato 357 euro la tassa per i rifiuti, rispetto ai 314 della media nazionale". Lo denuncia in una conferenza stampa il gruppo di Linea Condivisa nel Consiglio regionale della Liguria definendo "l'ennesimo carrozzone inutile" la nuova agenzia regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti voluta dalla Giunta Toti.

"Nonostante i numerosi progetti, chiusi nei cassetti, vengono fatte scelte dispendiose e poche efficaci e non in linea con le indicazioni europee. L'economia circolare non è una favola, ma un obiettivo raggiungibile per città vivibili anche a partire dalle nostre proposte operative" rimarca il capogruppo Gianni Pastorino.

Linea Condivisa fa notare che "la percentuale di raccolta differenziata in Liguria è ancora troppo bassa: al 55,70% nel 2021 rispetto alla media nazionale del 61,3%. La Spezia ha conseguito uno dei maggiori risultati d'Italia: 75,12%, seguono Savona con il 63,55%, Imperia con il 53,48%. Genova fanalino di coda con il 48.40%.

Per ridurre i costi della Tari il gruppo pensa che sia necessario "partire da una raccolta differenziata porta a porta spinta" e dice 'no' a qualsiasi ipotesi di inceneritore perché "la realizzazione di questo tipo di impianti è estremamente costosa, produce a sua volta rifiuti (il 30% di quello che entra in un inceneritore diventa speciale). Ha poi una produzione di energia meno efficace di quel che si pensa: un rendimento del 21%, ciò significa che il 79% di energia che recuperiamo la buttiamo via. Gli inceneritori non rientrano poi nel sistema di economia circolare e quindi non possono essere finanziati con fondi europei".

Linea Condivisa domani alle 17.30 a Genova alla Sala Quadrivium in Piazza Santa Marta organizzerà un confronto pubblico sul tema titolato 'Tari e Rifiuti, spendere meno e meglio si può'.

(ANSA).