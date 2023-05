Nasce a Pegli il primo BookShopCrossing

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - A Genova Pegli prende il via il 'Book(Shop)Crossing'. Per chi fa la spesa nei negozi di Pegli sarà possibile anche scambiarsi libri in nove biblio-postazioni allestite in altrettanti esercizi commerciali. L'iniziativa è nata dall'idea dei volontari del comitato Pegli Bene Comune in collaborazione con l'associazione culturale Donne Insieme e cooperativa Omnibus e si chiama 'Book(Shop)Crossing a Pegli: negozio che vai, libro che trovi'. Il progetto ha come obiettivo quello di trasformare Pegli in una biblioteca diffusa, con il sostegno delle attività commerciali e culturali del quartiere. L'idea coinvolge erboristerie, cartolerie, bar, gelaterie, negozi di abbigliamento, parrucchiere e associazioni culturali.

Qui i clienti troveranno una postazione dove prendere o lasciare un libro gratuitamente. "Siamo grati ai negozianti che hanno accettato con entusiasmo di aderire alla nostra iniziativa che, vuole provare a educare i cittadini alla lettura - commentano Enza Barbera e Roberto Bordi del Comitato Pegli Bene Comune - Mettere a disposizione degli altri uno spazio della propria attività è un atto non scontato di generosità e attenzione verso Pegli e tutta la nostra comunità. Vorremmo arrivare all'apertura di un polo bibliotecario anche nel nostro quartiere".

A Pegli esiste solo un punto prestiti della biblioteca Rosanna Benzi di Voltri, gestito dalle volontarie dell'associazione culturale Donne Insieme. "Siamo contenti di partecipare al progetto - spiegano a nome delle attività aderenti Danilo Mamone e Maritza Maffi, della cartoleria Mai Dire Scuola che ha stampato e distribuito gratis altri negozianti il poster-locandina dell'iniziativa - In un periodo dove si va sempre più verso il digitale, bisogna riassaporare il gusto di godere tenendo in mano un libro". (ANSA).