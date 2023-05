Crepe nel centrodestra per il ballottaggio di Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Ad una settimana dal ballottaggio per il nuovo sindaco di Sestri Levante è bufera nel centrodestra per il sostegno a Francesco Solinas nella sfida a Marcello Massucco, candidato centrosinistra.

"Abbiamo definito con Diego Pistacchi un accordo tra gentiluomini che, senza richiedere l'apparentamento, prevedeva l'appoggio degli elettori del centrodestra alla mia candidatura finalizzata a un'alternanza a Sestri Levante" ha spiegato in una nota Solinas. Finale differente per l'incontro con Fratelli d'Italia.

"Abbiamo anche incontrato il coordinatore provinciale di FdI Balleari, l'ass.

Sartori e gli esponenti locali Conti e Stagnaro che hanno avanzato la richiesta di apparentamento formale con le liste che sostengono la mia candidatura. Ho spiegato loro che la natura del mio progetto è quella di una proposta civico-territoriale basata sulle persone: è stata la nostra forza e non possiamo snaturarla".

Risposta che non è stata ben accolta da FdI. "Abbiamo espresso il desiderio di condividere formalmente una politica di centrodestra per il bene di Sestri e offerto la disponibilità dei consiglieri di entrare a far parte della maggioranza. Dalla controparte è arrivata una netta chiusura, pur senza chiedere poltrone. Alla luce di questo atteggiamento poco collaborativo FdI, Lega, FI e Sestriamo si rammaricano per la scelta di aver buttato alle ortiche la possibilità di unire formalmente le forze".

Pronta la risposta di Solinas: "Non possiamo snaturare la nostra proposta modificando l'accordo raggiunto con Pistacchi e accettando un apparentamento formale, ma siamo aperti al contributo e al sostegno di tutti coloro che vogliono cambiare le cose a Sestri, senza apparentamenti. Sono rimasto sorpreso da richieste che vanno in una direzione diversa da quella già concordata" è quanto dichiara Solinas.

Nessun commento invece dalla Lega. "Comunicati dei nostri alleati di centrodestra, verso i quali confermiamo amicizia e lealtà, devono intendersi come attività riferita ai suddetti alleati e non del Carroccio". (ANSA).