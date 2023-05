L'appello del mondo cattolico per Massucco del centrosinistra

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Citando l'enciclica "Fratelli tutti", V, La Buona politica, 40 cittadini di Sestri Levante impegnati e radicati nella comunità sestrese tra le associazioni cattoliche e non solo, sono scesi in campo a favore di Marcello Massucco in vista del prossimo ballottaggio che porterà alla nomina del nuovo sindaco. Lo hanno fatto con un appello al mondo cattolico per sostenere il candidato del centrosinistra.

"Come cristiani e come cittadini, desideriamo e ci impegniamo a "vivere e insegnare il valore del rispetto, l'amore capace di accogliere ogni differenza, la priorità della dignità di ogni essere umano rispetto a qualunque sua idea, sentimento, prassi" scrivono nella lettera.

"In Italia e in diversi Paesi del mondo sta crescendo una visione politica fondata sulla paura dell'altro, sulla chiusura, sui respingimenti, persino sulla differenza etnica tra le persone, in profondo contrasto con i principi di uguaglianza, dignità e appartenenza ad una sola famiglia umana - scrivono nel loro appello -. Riteniamo fondamentale l'attenzione posta sui temi sociali dell'aiuto agli anziani, alle famiglie in condizioni di difficoltà, ai più vulnerabili, e l'impegno per favorire nuove politiche abitative, di salvaguardia dell'ambiente, di inclusione e di accesso al lavoro: valori, proposte che rivediamo nel programma di Marcello Massucco e della sua coalizione, insieme a Giorgio Calabrò, alla guida di Sestri Levante".

Appello al quale ha risposto lo stesso Massucco che sfiderà Francesco Solinas candidato civico del centrodestra.

"Ringrazio i sostenitori di quest'appello, segno che viene riconosciuto l'attenzione ai temi della comunità, dei più fragili, dell'accoglienza e dell'inclusione: la nostra proposta è orientata al bene comune e ai valori di pace, l'uguaglianza e della dignità umana, in tempi in cui cercano di imporsi modelli di paura e di odio da contrastare con nettezza, ad ogni livello". (ANSA).