Striscioni contro inquinamento navale a Genova,La Spezia, Savona

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - In occasione della Giornata europea del mare e all'avvio della stagione crocieristica e delle vacanze le associazioni di 9 città italiane tra cui Genova, Savona e La Spezia, hanno deciso di esporre degli striscioni per dire basta all'inquinamento navale.

"Stop inquinamento navale" è il messaggio lanciato per sensibilizzare le amministrazioni e autorità competenti, chi lavora in porto e la popolazione locale sull'impatto che l'industria navale ha, oggi, sulle città di porto, la salute delle persone e l'ambiente marino.

"Purtroppo i controlli non esistono di fatto e sono vanificati dalle norme ambigue che tutto consentono e solo apparentemente sembrano grevi di significato. In realtà gli oligarchi del mare, dei porti ne fanno quello che vogliono. Ci vogliono più controlli, meno burocrazia, più lavoro e basta, basta inquinamento" ha sottolineato Giovanni Coiana, del Comitato tutela ambientale Genova. (ANSA).