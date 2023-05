Per Stazioni Marittime Genova utile di quasi un milione

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Stazioni Marittime spa di Genova chiude il 2022 con utile netto di oltre 969 mila euro e un fatturato di 24 milioni e mezzo di euro con un incremento del 24% rispetto al 2021. Il bilancio della società è stato approvato oggi durante l'assemblea degli azionisti presieduta da Edoardo Monzani.

Dai dati emerge anche che il cash flow si è attestato a circa cinque milioni di euro. Il 2022, per la società è stato un anno positivo per quello che riguarda l'andamento del traffico dei traghetti e delle navi da crociere nel porto di Genova. Per quanto riguarda il numero dei crocieristi, il 2022 registra numeri da pre-pandemia con 328 navi e 1.081.178 crocieristi, (di cui 421.334 home port e 659.844 in transito). Un risultato che pone il 2022 secondo solo al 2019 (anno record in assoluto, con le sue 1.349.370 unità) come numero di crocieristi registrati nel porto di Genova. Nel 2021, anno in cui erano ancora in vigore le restrizioni Covid-19, i passeggeri erano stati 416.386.

In crescita anche il traffico traghetti, con la sola eccezione di quello commerciale. I passeggeri sono stati 2.175.116 (+29,60% rispetto ai 1.678.315 del 2021). La Sardegna ha incrementato di circa 276.500 passeggeri rispetto al 2021, la Sicilia 98.200, la Corsica circa 31 mila e il nord Africa circa 75.400. Le auto traghettate sono state 803.995 (+26,71%) e le moto 57.830 (+49,28%). Per il 2023 la società prevede un contenuto incremento del traffico traghetti e confermare il trend di deciso incremento per quello delle crociere. Nel 2023 verranno movimentati 328 scali con circa 1 milione 450mila crocieristi, di cui 580mila home port e 870 mila transiti. (ANSA).