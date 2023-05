Bordighera, Ingenito sindaco per 9 voti, Bassi accetti sconfitta

(ANSA) - BORDIGHERA, 17 MAG - "Auspico che Bassi e i suoi candidati, in assenza di doglianze precise in ordine all'annullamento delle schede, vogliano accettare questo risultato". Lo afferma il confermato sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito (lista civica Bordighera Vince, appoggiata dal centrodestra unito), che interviene sulla richiesta dell'avversario, Massimiliano Bassi (lista civica Bassi Sindaco, di area centrodestra) di accedere ai verbali di chiusura delle dieci sezioni, per procedere al riconteggio dei voti. Ingenito ha vinto per soli nove voti di differenza: 1853 contro 1.844.

"La richiesta della lista Bassi di verificare le schede nulle appare comprensibile, ma da un primo esame della giurisprudenza emerge che presupposto indefettibile dei ricorsi elettorali, a pena d'inammissibilità degli stessi, è che i motivi siano suffragati da indicazioni non generiche circa le presunte illegittimità e le sezioni in cui queste sono avvenute. Proprio l'onere di specificità dei motivi assolve a quello del principio di prova, giacché l'analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto", spiega Ingenito.

"Non abbiamo ancora ricevuto i verbali - dichiara Bassi, rispondendo al sindaco -. Tutto è partito da alcune discordanze tra i numeri in possesso di un nostro rappresentante di lista e quelli risultati a verbale. Procederemo al ricorso, se ci saranno delle difformità e potremmo chiedere di ricontare i voti in singoli seggi, non necessariamente in tutti e dieci". (ANSA).