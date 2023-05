Gli stranieri che vogliono comprare casa puntano su Imperia

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - E' la provincia di Imperia, fra quelle liguri, la più ricercata dagli stranieri che vogliono comprare casa in Italia e in cima alla lista degli interessati ci sono gli austriaci, seguiti da tedeschi, francesi e svizzeri.

Lo dice il rapporto immobiliare sulla Liguria di Gate-away.com, il portale italiano dedicato agli acquirenti esteri che cercano casa nel Bel Paese, sulla base delle richieste ricevute nel primo quadrimestre del 2023 da utenti stranieri mentre sono in Italia. Il maggior numero di richieste, il 42,1% è arrivata appunto per Imperia, seguita da Savona (24,9%), Genova (21%) e La Spezia (11,8%). I più numerosi sono pronti a spendere solo fino a 100mila euro (il 34,2% delle richieste) ma c'è anche un 11% che è disposto a pagare oltre 1 milione di euro. In mezzo ci sono le fasce fra 100 e 250mila euro (28%), 250-500mila euro (18,5%) e 500mila-1 milione di euro (8%).

Gli stranieri cercano soprattutto appartamenti (29,2% del totale), ma pure ville (il 15,6% del totale, in aumento) ed è gradito soprattutto il giardino (51%). La maggior parte delle richieste di case in Liguria arriva dagli austriaci (21%), tallonati da Germania e Francia rispettivamente al 19,5% e 9%, e aumentano le richieste dalla Svizzera (7%).

Per quanto riguarda Genova, le richieste di case arrivano soprattutto da Usa, il 26% , Germania 12% e Svizzera 9%. Sono stranieri che cercano un appartamento principalmente nel Comune di Genova (24%) e a Portofino (19%), ma anche nell'entroterra, in Valbrevenna (8%) e a Tiglieto (7%). Molti sono interessati a Rapallo (6,5%), e in classifica entrano anche Chiavari, Santa Margherita, Lumarzo e Camogli. La maggioranza, il 39%, vorrebbe un appartamento sotto i 100 mila euro, che non sembrerebbe facile da trovare, ma c'è un 25% disposto a pagare oltre 1 milione di euro. (ANSA).