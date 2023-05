A Sestri Levante verso il ballottaggio Massucco-Solinas

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - A Sestri Levante si va verso il ballottaggio tra Marcello Massucco, centrosinistra, e Francesco Solinas, indipendente sostenuto da esponenti della Lega e di Forza Italia locali che non hanno accettato la candidatura di Diego Pistacchi (tra questi Claudio Muzio capogruppo in Regione di Forza Italia), il giornalista scelto dalle segreterie dei partiti di centrodestra, con Udc e Lista Toti.

Massucco, chiamato a sostituire Valentina Ghio (Pd) che ha lasciato la carica dopo essere stata eletta in Parlamento, è in vantaggio con il 35,76% dei voti quando è stato scrutinato il 43,75% delle schede, 11 sezioni su 23 totali. Al momento sfiderebbe Francesco Solinas con il 28,33% mentre Pistacchi ha raccolto 22,30% dei voti. (ANSA).