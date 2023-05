Sarzana, Guccinelli chiama al voto per un futuro diverso

(ANSA) - SARZANA, 12 MAG - "Il tema di queste elezioni non è chi sarà il nuovo sindaco, ma quale Sarzana vogliamo per il futuro nostro e dei nostri figli". Lo ha detto Renzo Guccinelli, candidato sindaco di centrosinistra a Sarzana. Guccinelli, che è già stato sindaco e assessore regionale, è sostenuto da sei liste tra cui Pd, Azione e Italia Viva, Sinistra e Ambiente e liste civiche. "Siamo davvero disponibili a lasciare la città nelle mani di una destra che in questi cinque anni ha silenziosamente calpestato i servizi alla persona, non ha garantito quella sicurezza ai cittadini che aveva promesso e ha di fatto impoverito la città, ha svuotato il nostro ospedale aprendo una pericolosa breccia a un processo di privatizzazione della sanità pubblica? - ha detto - Il 14 e 15 maggio con il voto si può aprire la strada per una Sarzana diversa e per riconsegnarle la capacità di essere padrona del proprio destino.

Una comunità solidale e sostenibile, attenta ai bisogni delle categorie più deboli e fragili. Una comunità in grado di valorizzare la propria storia, la propria cultura, di costruire una nuova fase di crescita, in modo da dare lavoro ai nostri giovani. Una comunità forte, autorevole, che non abbia padroni né a Genova né a Roma. Con il voto - ha concluso Guccinelli - possiamo fare una scelta decisiva per la nostra città. Sarzana ha bisogno dell'impegno di tutte e tutti voi. Io ci sono, con tutta la mia esperienza, con il cuore e la passione che metto nel mio impegno, e con il grande amore che provo per la nostra Sarzana". (ANSA).