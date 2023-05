Trimestrale conferma crescita a doppia cifra per Sanlorenzo

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - Sanlorenzo ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con un risultato netto di gruppo di 17,2 milioni di euro +23% rispetto a 14 milioni del primo trimestre del 2022, ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 183,7 milioni (+11,8%) e un Ebitda a 31,2 milioni (+21,2%) e un portafoglio ordini lordo pari a circa 1.240 milioni al 31 marzo, il 5,2% in più rispetto al 31 marzo 2022. I numeri della trimestrale approvata dal consiglio di amministrazione dell'azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht "su misura" personalizzati per ogni cliente, confermano le linee guida con una crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari. Prosegue anche il rafforzamento delle partnership con i fornitori strategici, con l'acquisto nel mese di marzo di una quota del 49% di Sea Energy e a maggio, dopo la chiusura del trimestre, di un ulteriore 33% di Duerre, raggiungendo quota 66%. "Il nostro portafoglio ordini è consistente e di elevata qualità, per il 92% venduto ai clienti finali. Le prossime consegne sono disponibili non prima dell'estate 2025 per gli yacht e non prima dell'estate 2026 per i superyacht" ha commentato Massimo Perotti, presidente e ad di Sanlorenzo spa.

"Siamo sicuri che il futuro del settore - ha aggiunto - si giocherà sulla capacità di innovare, soprattutto in ambito di sostenibilità. Pertanto, fornendo risposte concrete e con una visione di lungo termine alla necessità di guidare una transizione verso lo yachting a zero emissioni, continuiamo ad investire nella ricerca e sviluppo, fiduciosi della bontà della strada che abbiamo intrapreso. Prosegue inoltre il rafforzamento strategico della nostra filiera produttiva". (ANSA).