Cda Casinò Sanremo, dipendenti sono al minimo storico

(ANSA) - SANREMO, 08 MAG - "Nell'anno di proroga del cda, fino ad aprile 2023, sono stati raggiunti i tre obiettivi prefissati riportando gli incassi ai livelli di pre pandemia attuando investimenti per complessivi 5,2 milioni ed elaborando un piano di assunzioni, con i dipendenti che hanno raggiunto il minimo storico di 174 unità". Lo ha detto il presidente e ad di Casinò SpA Gian Carlo Ghinamo stamani a margine della prima riunione del nuovo cda. Con lui c'erano anche i due consiglieri di amministrazione: Lucia Artusi ed Eugenio Nocita, che di recente si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale della lista civica di maggioranza, Sanremo al centro, lasciando il posto ad Anna Asseretto. "Quando sono stato nominato, la prima volta, nel 2013 - ha aggiunto Ghinamo - erano 333 i dipendenti.

Siamo, dunque, partiti con una serie di selezioni interne e dove non siamo riusciti, abbiamo aperto all'esterno con la selezione di un tecnico online e altri dipendenti dell'ufficio tecnico oltre che con un bando finalizzato a creare un graduatoria dei croupier". La graduatoria durerà 24 mesi (la stessa durata del mandato del cda) e prevede assunzioni a tempo indeterminato con part time verticale per 211 giornate lavorative all'anno: soprattutto nei fine settimana e festivi.

Nell'odierno cda c'è stata la suddivisione dell'utile di 4,2 milioni, derivante dall'approvazione del bilancio avvenuta, lo scorso 28 aprile. "Abbiamo destinato una parte a riserva, come da codice civile - prosegue Ghinamo - e un'altra parte a riserva indisponibile, come previsto dalla normativa fiscale. E' di 2,8 milioni il dividendo a favore del Comune di Sanremo, proprietario della casa da gioco. Nel periodo del Covid abbiamo presentato richiesta di finanziamento garantito dallo Stato - ha concluso Ghinamo -, ma oggi le nostre disponibilità in banca sono notevolmente superiori rispetto alle posizioni di debito, che ci permettono di valutare con maggiore tranquillità investimenti strutturali importanti da portare a termine durante il mandato. Da anni, infatti, si parla dell'ingresso unico; e poi, vorremmo migliorare l'attuale ingresso alle slot per terminare con il Roof". (ANSA).