Genoa in A, ministro Zangrillo 'promozione che fa battere cuore'

"È una promozione che fa battere forte il cuore, i nostri colori tornano a brillare in serie A. Un riscatto immediato, dopo la delusione per la retrocessione dell'anno scorso". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, da sempre tifoso genoano, contattato dall'ANSA, commenta la promozione del Genoa in A.

"La società ha ricompattato subito l'ambiente e i giocatori sono stati bravi a superare le difficoltà iniziali centrando l'obiettivo al primo tentativo, guidati dall'ottimo mister Gilardino. Una grande soddisfazione per tutti i tifosi, per Genova e per la Liguria rossoblù. Una festa per tutti gli appassionati di calcio, che ritrovano in serie A un club che ha scritto pagine importanti della storia di questo sport e ora si prepara a scriverne altre", ha aggiunto il ministro, fratello del presidente del Genoa Alberto. (ANSA).