Calcio:tifosi Samp contro Lega A, su Ferrero niente da dire?

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Dura contestazione da parte della tifoseria della Sampdoria davanti all'hotel dove a breve inizierà l'assemblea della Lega Serie A. I tifosi contestano la Lega per la lettera inviata a Questura e club doriano per prendere provvedimenti dopo il gesto di protesta della curva nell'ultima gara di campionato. "Su Ferrero invece niente da dire?", si legge nel volantino distribuito tra i presenti e su uno striscione disposto sulla strada. Nel mirino è finito anche il patron della Lazio Claudio Lotito, al cui arrivo alcuni tifosi hanno lanciato delle banconote finte da 500 euro, oltre all'ad del Monza Adriano Galliani. In seguito sono arrivate sul posto le forze dell'ordine. (ANSA).