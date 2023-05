Calcio: Samp; vertice nel pomeriggio,Stankovic potrebbe lasciare

Un vertice previsto nel pomeriggio con la società potrebbe segnare il destino dell' allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, che non ha digerito la pesante sconfitta di ieri a Firenze. Un 5-0 che ha fatto riflettere il tecnico e potrebbe ora indurlo a lasciare. Nel post partita ha espresso la sua amarezza per la prestazione della squadra facendo capire di essere pronto a fare un passo indietro nel caso in cui il problema fosse lui.

Il tecnico serbo ha saputo tenere la barra dritta all'interno della squadra tranne rare eccezioni, come ieri, lottando tra mille difficoltà legate al futuro sempre più drammatico della società, che rischia il fallimento. La serie B è quasi una certezza ma Stankovic ha sempre chiesto alla squadra di giocare con orgoglio senza mollare per onorare la maglia blucerchiata.

Ieri, dopo la gara con la Fiorentina, avrebbe già espresso la volontà di dimettersi ma oggi deciderà ufficialmente se fare questo passo soltanto dopo l'incontro con la dirigenza.

Subentrato a Marco Giampaolo ad inizio ottobre aveva firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Se Stankovic dovesse dimettersi al suo posto potrebbe toccare al mister della Primavera Tufano insieme all'ex giocatore Palombo, oggi collaboratore tecnico nello staff di Stankovic. (ANSA).