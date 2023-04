L'allarme degli psicologi: aumentano disturbi mentali dei liguri

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Dal 2019 ad oggi il malessere psicologico della popolazione ligure si è progressivamente aggravato, facendosi sempre più accentuato ed esteso. È il dato che emerge dalle rilevazioni dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria presentato oggi nel Report 2023 sulla salute psicologica dei liguri.

Nella regione due adulti su tre presentano una sintomatologia depressiva ed ansiosa - si legge-, con tassi di incidenza più alti della media nazionale secondo quanto riportato dallo stesso Sism, e un aumento della spesa lorda in antidepressivi di circa 1,6 milioni di euro dal 2017 al 2021. "I disturbi mentali rappresentano il principale motivo di disabilità e la terza causa del carico complessivo di malattia, dopo le patologie cardiovascolari e i tumori - ha spiegato Mara Donatella Fiaschi, presidente dell'Ordine -. Allo stesso tempo la letteratura medica ci dice che la promozione del benessere psicologico ha un impatto positivo sulla salute e che ogni euro investito in salute psicologica produce un risparmio di 2,5 euro, dunque più che doppio, in termini di spesa pubblica".

Ad essere i più colpiti, sostiene il report, sono i giovani che si percepiscono più soli e più degli adulti hanno sofferto per i provvedimenti di isolamento sociale attuati negli ultimi anni di emergenza Covid-19. Secondo il sottocampione di intervistati con figli minorenni, le principali cause di disagio sono appunto da ricercarsi nei problemi di socializzazione per il 40% dei ragazzi, cui seguono le difficoltà di attenzione e concentrazione dovute per lo più all'utilizzo di dispositivi elettronici e l'esposizione a situazione stressanti o traumatiche, sintomi psicologici e psicosomatici.

"L'aggravarsi delle condizioni di salute psicologica della popolazione ligure che emergono dalla nostra indagine sono confermate anche dai report che il Sistema informativo per la salute mentale conduce dal 2015 evidenziando un trend risalente a ben prima della pandemia" ha aggiunto Cinzia Modafferi, psicologa psicoterapeuta, curatrice del report. (ANSA).