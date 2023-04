Karima Delli (Ue): a Genova trasporti ferroviari per decarbonizzare

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - "Siamo qui perché Genova è la porta di accesso dell'Europa al Mediterraneo, siamo qui perché lo sviluppo dei trasporti ferroviari e la chiave per l'obbiettivo della decarbonizzazione".

Così nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, Karima Delli, la presidente della commissione Trasporti del Parlamento Europeo, a Genova insieme ad altri parlamentari Ue per studiare i grandi progetti logistici e infrastrutturali destinati a cambiare l'assetto della città con un attenzione particolare allo sviluppo del Terzo Valico Genova-Milano. Delli, esponente dei Verdi, ha detto di essere arrivata a Genova "con il treno, con scalo a Nizza", sottolineando "l'importanza del trasporto su ferro sul fronte della sostenibilità ambientale".

La presidente della commissione Trasporti ha citato la tragedia del ponte Morandi: "Che ci ricorda l'importanza dei controlli e delle manutenzioni" e l'esempio della ricostruzione del ponte San Giorgio: "Ha dimostrato che quando c'è la volontà politica di ottenere un risultato lo si raggiunge".

A salutare gli europarlamentari le massime istituzioni genovesi e liguri, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, che ha affermato come il cantiere del Terzo Valico sia "in stato di avanzamento all'85%". Dopo i saluti la delegazione si è spostata proprio verso il campo base di Trasta. (ANSA).