Commissario, Terzo Valico nel 2025, Nodo Genova nel 2024

"Mancano 10 chilometri per completare la canna principale del Terzo Valico, le imprese stanno lavorando quindi sono confidente che riusciremo a completare i lavori nel più breve tempo possibile. Una talpa è ripartita con un nuovo setting, per far ripartire l'altra ci vorrà un po' più di tempo, dobbiamo testare quella in fase di ripartenza". Lo ha detto il Commissario straordinario per il progetto unico per il Terzo valico e il nodo ferroviario di Genova Calogero Mauceri durante una visita al cantiere insieme con rappresentanti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo.

"Vedo il traguardo sempre più vicino, personalmente sarò contento solo quando avremo abbattuto l'ultimo diaframma. Penso che avremo il Terzo Valico entro giugno 2025 mentre entro dicembre 2024 il nuovo nodo ferroviario di Genova". (ANSA).