Aspi lancia nuovo sistema di comunicazione viabilità tempo reale

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Autostrade per l'Italia lancia oggi dalla Liguria un nuovo sistema di comunicazione con l'obiettivo di informare gli utenti in tempo reale, dal web allo smartphone, sulle condizioni del traffico sulla rete. Aspi punta a fornire aggiornamenti direttamente sui dispositivi mobili di chi si mette alla guida grazie agli accordi con le più diffuse piattaforme web come Waze, Spotify e Google.

Nel caso di Waze, una notifica push con banner, grazie alle sofisticate modalità di erogazione del servizio, intercetterà gli utenti nel raggio di 10 km dai caselli autostradali della rete ligure indicati da Aspi e li farà "atterrare" sulla pagina dedicata alla Liguria del sito di Autostrade per l'Italia. Un servizio di cui potrà usufruire anche chi si mettesse in viaggio verso la Liguria da altre regioni.

La stessa pagina del sito web di Aspi verrà indicata da un messaggio audio su Spotify per gli utenti liguri che utilizzano questo servizio.

Mentre l'ultima novità riguarda Google search, che verrà utilizzato per raggiungere il più alto numero di utenti dell'area ligure, puntando sulle parole chiave più citate nelle ricerche a tema autostrada/Liguria. (ANSA).