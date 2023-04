Idrografico Marina militare riceve Bandiera d'istituto

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - "Questa bandiera è un grande onore, soprattutto per le persone che in questi 150 anni hanno lavorato all'Istituto idrografico e lo hanno reso un centro d'eccellenza.

Un momento importante che coincide con il compimento dei 150 anni di storia" Il contrammiraglio Massimiliano Nannini, direttore dell'Istituto idrografico della Marina, commenta così la consegna della Bandiera d'Istituto, concessa con decreto del Presidente della Repubblica, alla presenza del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del capo di Stato Maggiore della Difesa ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e delle massime autorità civili, militari e religiose. L'istituto, che ha un area di competenza di oltre 550 mila chilometri quadrati, con uno sviluppo costiero di circa 8 mila chilometri in una regione da sempre di grande interesse strategico, ha infatti un forte ruolo nella sicurezza della navigazione, sia militare che mercantile, nella difesa della Nazione e per la conoscenza e la valorizzazione di tutto ciò che riguarda il mare, dal punto di vista tecnico, scientifico, ambientale e culturale.

"L'istituto è già proiettato nel futuro - ha spiegato -, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e nei prossimi anni farà grossissimi investimenti in termini di nuove tecnologie: sono anni peculiari per la nostra nazionale e per il nostro istituto perché ci sarà una rivoluzione digitale e di strumentazione che cambierà il mondo e l'istituto idrografico".

Un istituto che, in questi 150 anni di attività ha svolto un ruolo fondamentale per la marineria. "Non c'è persona che vada per mare - ha ricordato il sindaco di Genova, Marco Bucci - che non sappia quale è il valore delle conoscenze delle insegnanti e degli strumenti che l'istituto da ai marinai contribuendo non solo alla sicurezza delle persone e dei beni ma anche a salvare le vita quando questo fosse necessario". (ANSA).