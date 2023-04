Toti, radici Idrografico affondano indissolubilmente a Genova

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - "Oggi celebriamo un compleanno importante per un'istituzione storica per la Liguria. La nostra terra è un tutt'uno con il suo mare e lo dimostrano le grandi competenze acquisite nel settore dalle Accademie Superiori e dal primato che deriva proprio dalla presenza a Genova dal 1872 di questo Istituto. Un'istituzione di cui siamo orgogliosi, con le sue radici che affondano indissolubilmente nella nostra città e per il suo sguardo costantemente rivolto al futuro". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Istituto Idrografico della Marina.

"Un'eccellenza a livello nazionale - ha aggiunto il presidente Toti -, a cui si deve non solo la produzione di tutta la documentazione nautica relativa ai mari italiani per garantire la sicurezza della navigazione, ma anche la ricerca e lo studio dell'ambiente marino, senza dimenticare l'attività di formazione del personale che l'Istituto ha portato avanti negli anni. Non dimentichiamo poi gli altri suoi compiti quali l'aggiornamento della banca dati relativa a tutti i relitti di interesse storico che si trovano sui fondali delle acque marine, oltre alle importanti esplorazioni dell'ambiente nordico per monitorare le aree marine, anche a seguito dei cambiamenti climatici".

