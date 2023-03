Finti tecnici del Comune arrestati da squadra mobile Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - La squadra mobile di Genova ha arrestato due truffatori in trasferta dal capoluogo ligure a Varazze. In manette sono finiti due nomadi di origine sinti di 41 e 37 anni. Gli investigatori erano sulle loro tracce quando ieri hanno notato uno scooter, a cui nel tempo erano state più volte cambiate le targhe, e lo hanno seguito. Gli investigatori hanno fermato i due dopo che avevano tentato due colpi. In entrambi gli episodi uno è rimasto in strada mentre l'altro è salito in casa della vittima di turno fingendosi un operaio del Comune incaricato di verificare alcune perdite nell'impianto dell'acqua. Una volta dentro l'appartamento, il finto tecnico ha spiegato che avrebbe dovuto usare un macchinario che danneggia i metalli e per questo ha chiesto di mettere tutti i gioielli dentro un sacchetto. Poi in bagno ha usato uno spray urticante e cercando di prendere il sacchetto.

Ieri nessuno dei due colpi è andato a segno perché nel primo caso l'anziana vittima ai primi segni di malessere ha chiamato il cognato, nel secondo la proprietaria dell'appartamento ha chiamato direttamente il 112. E così fuori dall'abitazione i due hanno trovato gli agenti. (ANSA).