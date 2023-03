Comunali, inaugurato point Ponzanelli 'Avanti Sarzana'

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - "Oggi dare per scontato che questa avventura prosegua può sembrare arrogante, ma io lo do per scontato, perché chiunque frequenti Sarzana non può che prendere atto della capacità di governo e dialogo di questa amministrazione". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi a Sarzana (La Spezia) all'inaugurazione del point elettorale della lista arancione Avanti Sarzana! a sostegno della sindaca uscente Cristina Ponzanelli.

"Mi risulta complesso dare credibilità a chi ci dice di fare cose che per 30 anni non è riuscita a fare -ha detto Toti riferendosi al principale avversario, il candidato del centrosinistra ed ex sindaco Renzo Guccinelli -. O mi sta dicendo una ricetta sbagliata o per dispetto per 30 anni pur sapendo fare le cose non le ha volute fare. Continuiamo per la nostra strada". Al taglio del nastro era presente anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. La sindaca uscente ha sottolineato che "gli altri vogliono una città depressa, immobile, ma questo non è il futuro di Sarzana. Ci criticano di aver portato troppi milioni, per rifare strade, scuole, frane, argini dopo decenni. Porteremo altri milioni come schiaffo morale. Con loro - riferendosi agli avversari di centrosinistra - solo 50 anni di immobilismo". (ANSA).