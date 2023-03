Comunali a Imperia, M5s corre da solo, candidato è Semeria

(ANSA) - IMPERIA, 25 MAR - Stefano Semeria, 46 anni, consigliere comunale uscente, informatico della Regione Liguria per il settore Cultura, è il candidato sindaco a Imperia per il Movimento 5 Stelle, che si presenta con simbolo e lista propria.

"A fine settembre mi sono trovato catapultato in consiglio comunale per la rinuncia di Maria Nella Ponte - ha affermato alla presentazione della candidatura - ed è stato per me un onore entrare in quella sala. Mi sono messo a disposizione per continuare a portare avanti le nostre battaglie". Sulla scelta del Movimento di correre da solo, Semeria ha affermato: "Dopo diversi tavoli e la spaccatura nel Pd, col segretario regionale Roberto Traversi si è deciso di provare a correre da soli, soprattuto perché gli altri continuavano a litigare. Ho riflettuto parecchio prima di decidere, la spinta è arrivata da alcuni ragazzi che si sono avvicinati per provare a cambiare qualcosa, mi hanno dato lo stimolo e continuano a farlo: non si lamentano di quanto fatto dagli altri, ma cercano proposte diverse per affrontare i temi della città". La lista è composta da tanti giovani: "Sono andati in giro per Imperia a parlare con gli amici e con tutte le persone che incontravano per cercare di capire cosa pensava la gente di questa città e della politica cittadina". Per l'onorevole Traversi, la scelta di Semeria "è dettata dal suo buon operato. Ha lavorato pochi mesi, ma con molta trasparenza e determinazione, nello spirito dei 5 Stelle".

Mentre sulla decisione di correre in solitaria ha detto: "E' dipesa dalla situazione che è molto caotica. Ci sono stati dei tavoli non proprio chiari; ogni volta cambiava l'interlocutore.

Il nostro è un fronte progressista, lo abbiamo sempre detto.

Eravamo orientati su quello, ma bisognava prima parlare di programma, progetti e temi, non è mai avvenuto". (ANSA).