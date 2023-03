Edili in corteo a Genova contro crediti incagliati, falliamo

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Sono circa 500 i mezzi da lavoro delle imprese edile che stanno sfilando a Genova. I due cortei, partiti dalla zona di Staglieno e di Campi, si sono uniti nella zona dell'Acquario al Porto Antico ed hanno proseguito verso la centralissima piazza De Ferrari, da qui con i manifestanti a piedi raggiungeranno la prefettura.

Per sbloccare la situazione dei crediti incagliati, gli organizzatori della manifestazione propongono, tra l'altro, di attivare il circuito dell'acquisto diretto dei crediti da parte di Istituzioni, società partecipate e aziende statali, di approvare la proposta di utilizzo degli F24 a compensazione dei crediti maturati, di approvare la proposta di postergazione della maturazione degli interessi moratori per il mancato pagamento degli F24 da parte delle imprese edili in situazione di "incaglio". E ancora: approvare la proposta di differimento dei termini per la conclusione degli interventi legati ai bonus edilizi per i cantieri avviati, approvare la proposta di ripristino delle opzioni "cessione" e "sconto in fattura" sui bonus edilizi ordinari. (ANSA).