Consorzio Canale Lunense compie 100 anni, 'costruiremo invasi'

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 MAR - Compie cento anni il Consorzio di irrigazione del Canale Lunense, che ha inaugurato questa mattina presso la sede di Sarzana (La Spezia) una scultura commemorativa e un percorso di immagini che traccia la storia del sodalizio fondato il 21 marzo 1923. Pensato già nel Settecento per favorire l'agricoltura e la bonifica della piana del fiume Magra, da cui si alimenta, e successivamente utilizzato per la produzione dell'energia elettrica, oggi il manufatto, lungo circa 24 chilometri, è un importante presidio contro gli allagamenti in quella che è la più ampia pianura di tutta la Liguria. Il consorzio ha infatti in gestione anche tutte le portelle e le idrovore che recapitano nel Mar Ligure l'acqua che si accumula tra Sarzana, Luni e Ameglia, parte dei quali territori è sotto il livello del mare.

"Oggi guardiamo anche ai prossimi cento anni, cercando di adattare la struttura alle nuove esigenze date dai cambiamenti climatici e dagli sviluppi territoriali - ha detto il presidente del consorzio Francesca Tonelli -. Azioni che vogliamo portare avanti con progetti di ammodernamento delle linee di irrigazione, fino alla necessaria realizzazione di piccoli invasi che servono per raccogliere acqua piovana".

"Il consorzio ha sviluppato una crescente sensibilità alla tutela della risorsa idrica - ha detto l'assessore regionale all'ambiente Alessandro Piana - e si conferma soggetto promotore della transizione ecologica che costituirà il faro per il futuro del nostro territorio". Alla cerimonia presente anche l'assessore Giacomo Giampedrone che ha sottolineato come il "riutilizzo dell'acqua sia una grande sfida". Con loro il prefetto Maria Luisa Inversini e l'onorevole Maria Grazia Frijia in rappresentanza del governo. (ANSA).