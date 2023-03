Unità d'Italia, Genova la celebra davanti a tomba Mazzini

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Sono trascorsi 162 anni dalla proclamazione dell'Unità d'Italia, era il 17 marzo 1861. Genova stamani ha commemorato la Giornata dell'unità nazionale con una cerimonia al cimitero monumentale di Staglieno davanti alla tomba di Giuseppe Mazzini, dove è stata deposta una corona d'alloro dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli. Presenti i rappresentanti del Governo, il ministro Zangrillo e delle istituzioni locali, delle autorità militari e civili della Liguria insieme a un gruppo di studenti delle scuole genovesi.

"L'insegnamento di Mazzini - ha detto Zangrillo - è stato fondamentale, è ancora oggi vivo per indicarci la direzione che il nostro Paese deve seguire per difendere i valori della libertà e della democrazia guardando all'Europa come un insieme".

"Camminare per Genova vuol dire ripercorrere le tappe del Risorgimento italiano - ha ricordato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - da Mameli a Mazzini fino allo scoglio di Garibaldi, credo che passare da Genova sia una lezione di storia ma anche un ripercorrere i nostri valori e le tante persone che li hanno incarnati".

"Genova è stata la culla di tanti eroi del risorgimento, - ha ricordato il sindaco Marco Bucci -: nel 1861 partecipò all'unità nazionale in modo importante con tanti visionari che hanno visto il futuro prima dei loro concittadini. , questo li portò ad avere vite difficili, Mazzini ebbe una vita difficilissima, a Londra sono andato a visitare la sua casa rendendomi conto di cosa vuol dire vivere in esilio".

"Mazzini lottò affinché la lotta per l'indipendenza fosse il primo passo verso la creazione di un mondo migliore, - ha detto il consigliere della Città metropolitana di Genova Claudio Garbarino - fin dalla giovane età dimostrò la sua grande passione per la giustizia e la libertà, tuttavia la sua lotta per la causa nazionale non fu sempre compresa". (ANSA).